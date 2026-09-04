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В Волгоградской области нарастят поставки бензина на АЗС по новым каналам

В Волгоградской области будут постепенно наращивать объемы поставок бензина на АЗС. Региональные топливные компании скорректировали логистику, сообщили в областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

Волгоградские компании скорректировали логистику для увеличения поставок топлива

Волгоградские компании скорректировали логистику для увеличения поставок топлива

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

Волгоградские компании скорректировали логистику для увеличения поставок топлива

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

«Наметилась позитивная динамика в поступлении топлива в регион, что в дальнейшем приведет к улучшению ситуации на заправках», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что топливо на волгоградские заправки будет поступать по новым каналам поставок.

В облпромторге и ТЭК заверили, что ведомство вместе с оперштабом и региональным УФАС ежедневно мониторит ситуацию с топливообеспечением и делает все возможное для балансировки рынка.

Марина Окорокова