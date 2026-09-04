Жителя Пензенской области будут судить за кражу более 11,5 тыс. кубометров песка

В Пензенской области суд рассмотрит уголовное дело 41-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной добыче строительного песка из карьера. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенец нанял рабочих и вывез песка на 3,5 млн руб.

Фото: Прокуратура Пензенской области Пензенец нанял рабочих и вывез песка на 3,5 млн руб.

Фото: Прокуратура Пензенской области

Следствие полагает, что обвиняемый знал о наличии на территории Колышлейского района полезного ископаемого. Фигурант нанял рабочих, строительную технику и извлек более 11,5 тыс. кубометров песка. Ущерб составил более 3,5 млн руб.

Пензенец частично признал свою вину. Имущественный ущерб был возмещен полностью. Уголовное дело рассмотрит Колышлейский районный суд.

Марина Окорокова