В Саратове ларьки на частной земле обяжут соответствовать облику близлежащих ОКН

Министерство экономического развития Саратовской области запустило процедуру публичных обсуждений проекта приказа о внесении изменений в региональный порядок включения НТО на частных землях в единую схему размещения. Документ предполагает запрет на размещение ларьков и прилавков без их полного соответствия законодательству об объектах культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Как следует из пояснительной записки, инициатором поправок выступила администрация МО «Город Саратов». В мэрии считают, что бесконтрольное размещение киосков в границах территорий ОКН «приводит к нарушению архитектурного стиля, искажает визуальное восприятие и уникальный облик исторического пространства».

В министерстве отмечают, что изменения обусловлены правовым пробелом на федеральном уровне. Согласно постановлению правительства РФ № 972, охранные зоны формально не устанавливаются в отношении некоторых категорий памятников, в частности достопримечательных мест. Региональные власти решили распространить охранные требования на все исторические территории.

Согласно сводному отчету о результатах оценки регулирующего воздействия, нововведения затронут значительную часть рынка. На территории 41 муниципалитета области на частных участках работает около 1,3 тыс. НТО.

Сами разработчики в отчете ОРВ признают наличие серьезных рисков для бизнеса. «Для получения права на осуществление торговой деятельности могут возникнуть дополнительные расходы в связи с необходимостью соблюдения требований, предъявляемых к условиям размещения (архитектурный облик и т.п.)», — отмечается в документе. В графе оценки рисков министерство прямо указывает на «неоднозначную реакцию (в том числе негативную) со стороны потенциальных адресатов» из-за необходимости тратить средства на согласования и реконструкцию киосков.

Муниципалитетам придется ввести новую услугу по согласованию и усилить муниципальный контроль за исполнением охранных требований.

В соответствии с майским постановлением правительства области № 355-П, для бизнесменов, уже ведущих торговлю на частных участках без включения в схему, действует временная льгота. Они вправе работать без учета новых требований до 1 декабря 2026 года. После этой даты органы местного самоуправления начнут масштабные рейды, а объекты, не прошедшие историко-культурную экспертизу и не вписывающиеся в среду, будут принудительно исключаться из схемы размещения, что фактически сделает их работу нелегальной.

Свои замечания к проекту приказа бизнес-объединения (ТПП, «Опора России», «Деловая Россия»), а также уполномоченный по защите прав предпринимателей и Комитет культурного наследия области должны направить в министерство до 17 сентября 2026 года. Ожидается, что приказ вступит в силу в октябре, за месяц до окончания переходного периода.

Никита Маркелов