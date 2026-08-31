Под Пензой начали проектировать музей-заповедник на месте Золотаревского городища

В Пензенской области начали готовить проектно-сметную документацию для строительства музея-заповедника на территории Золотаревского городища. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На месте разрушенного Батыем городища под Пензой построят музей-заповедник

Фото: t.me / omelnichenko На месте разрушенного Батыем городища под Пензой построят музей-заповедник

Фото: t.me / omelnichenko

Золотаревское городище представляет собой крупное поселение Волжской Булгарии, существовавшее с VIII по XIII век. Оно располагалось на пересечении торговых маршрутов в верховьях реки Суры и было разрушено в 1237 году во время нашествия войск хана Батыя. Сейчас на этом месте находится поселок Золотаревка Пензенского района.

По словам Олега Мельниченко, на федеральном уровне принято решение о переводе земель городища из лесного фонда в зону рекреации. Это позволит с 2027 года приступить к реализации проекта по созданию историко-природного объекта. Глава региона выразил уверенность, что в ближайшие годы здесь появится значимая музейная площадка.

Господин Мельниченко подчеркнул, что Всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» играет ключевую роль в популяризации археологического памятника. История данного поселения уже включена в общероссийский школьный курс истории, а также отражена в научной монографии и трехтомнике «История Пензенского края».

Марина Окорокова