Запрет на вылов воблы могут продлить в 2027 году

Мораторий на воблу в Астраханской области может быть продлен и на 2027 год. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко Фото: Мария Владыко

По его словам, решение будет зависеть от состояния запасов рыбы. Окончательную оценку дадут ученые. При этом господин Шестаков отметил, что в этом году нерест был неплохим.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что за 35 лет вылов воблы на Каспии сократился в 60 раз. В 2025 году Минсельхоз РФ ввел полный запрет на вылов, затем его продлили на 2026 год.

Нина Шевченко