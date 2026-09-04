Запрет на вылов воблы могут продлить в 2027 году
Мораторий на воблу в Астраханской области может быть продлен и на 2027 год. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Фото: Мария Владыко
По его словам, решение будет зависеть от состояния запасов рыбы. Окончательную оценку дадут ученые. При этом господин Шестаков отметил, что в этом году нерест был неплохим.
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что за 35 лет вылов воблы на Каспии сократился в 60 раз. В 2025 году Минсельхоз РФ ввел полный запрет на вылов, затем его продлили на 2026 год.