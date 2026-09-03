Волгоградская область увеличила выплату контрактникам на 400 тысяч рублей

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление об увеличении размера единовременной денежной выплаты для жителей региона, заключающих контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны РФ. Документ, опубликованный 3 сентября, распространяется на договоры, подписанные начиная с 1 сентября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение об увеличении выплат за контракт с МО опубликовала пресс-служба губернатора Андрея Бочарова

Фото: Администрация Волгоградской области Решение об увеличении выплат за контракт с МО опубликовала пресс-служба губернатора Андрея Бочарова

Фото: Администрация Волгоградской области

Согласно новому нормативному акту, общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта теперь составляет от 3,4 млн рублей. Как уточнили в администрации региона, федеральная часть выплаты остается неизменной и составляет 400 тыс. руб. Таким образом, региональная компонента увеличена с 2,6 млн до 3 млн руб., что и обеспечивает общий рост единовременной суммы на 400 тыс. руб.

Кроме того, по оценкам региональных властей, совокупный объем выплат контрактнику за первый год службы (с учетом ежемесячного денежного довольствия и региональных надбавок) теперь составит не менее 6 млн рублей, тогда как ранее этот порог находился на уровне 5,6 млн рублей.

Источником финансирования повышенных выплат стали средства, высвобожденные в результате отмены фестиваля «#ТриЧетыре». По инициативе главы региона ежегодное мероприятие перенесено на 2027 год. Освободившиеся бюджетные ассигнования губернатор поручил перенаправить на меры социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Никита Маркелов