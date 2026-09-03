Бывшие депутаты Волгограда заплатят «Согазу» 1,8 млн за мошенничество на 84 млн

Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск страховой компании «Согаз» к бывшим депутатам городской думы Алексею Звереву, Евгению Щуру, Федору Литвиненко, а также Наталье Володиной и Максиму Калашникову, ранее осужденных за махинации с ОСАГО. Решение оглашено 1 сентября. С ответчиков солидарно взыскано 1,84 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Волгоградской области Фото: Прокуратура Волгоградской области

Иск был подан через месяц после того, как Волгоградский областной суд подтвердил приговор участникам преступной группы по делу о мошенничестве со страховками на 84 млн руб. (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Процесс в Центральном суде приостановили в апреле 2026 года из-за смены судьи. Затем его трижды возобновляли из-за участия третьего лица.

В Ворошиловском районном суде продолжается рассмотрение другого иска в отношении Алексея Зверева. Прокуратура требует взыскать с экс-депутата 228,2 млн руб., происхождение которых он не смог подтвердить. Очередное заседание назначено на 15 сентября.

Нина Шевченко