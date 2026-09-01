Первые случаи лихорадки Западного Нила выявлены в Астраханской области
Двое астраханцев заболели лихорадкой Западного Нила. Случаи зарегистрированы в Лиманском и Приволжском районах области, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Двое астраханцев заболели лихорадкой Западного Нила
Фото: Марина Окорокова
Это первые случаи заболевания среди астраханцев. На территории региона, по словам специалистов ведомства, отмечается циркуляция вируса Западного Нила в природных условиях. Астраханская область является природным очагом заболевания и других комариных лихорадок.
Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекция, которая проявляется лихорадкой и интоксикацией, а в 1–5% случаев осложняется менингитом, менингоэнцефалитом или острым вялым параличом. Заразиться человек может преимущественно через укусы комаров, реже — иксодовых и аргасовых клещей — во время посещения лесов, водоемов, дачных участков или при работе на открытом воздухе.
Ранее сообщалось, что в соседней Волгоградской области на 20 августа зарегистрировано девять случаев заболевания ЛЗН.