СКР проверяет социальный центр под Саратовом после жалоб на удержание пациентов и насилие

Руководитель СКР Александр Бастрыкин потребовал от саратовского Управления проверить информацию о частном социальном центре в Балакове после выхода телепередачи на канале «Россия 1». В эфире, по сообщению пресс-службы СКР, шла речь о многочисленных нарушениях прав пациентов и насилии со стороны персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СКР поручил провести проверку в саратовском центре «Маяк» после сюжета на ТВ

Фото: Скриншот выпуска телепередачи «Малахов» Глава СКР поручил провести проверку в саратовском центре «Маяк» после сюжета на ТВ

Фото: Скриншот выпуска телепередачи «Малахов»

В выпуске телепередачи «Малахов» от 3 сентября сообщается, что в редакцию обратились пострадавшие от деятельности сотрудников центра «Маяк». По их словам, пациентов рехаба удерживают в центре насильно длительное время и выставляют родственникам большие счета за пребывание. Владелец «Маяка», как утверждают герои телепередачи, живет, не ограничивая себя в средствах.

Кроме этого, в эфире мать несовершеннолетней пациентки центра сообщила о применении насилия к подопечным и принудительном лишении их свободы. Также руководство «Маяка» обвинили в распространении личных сведений постояльцев центра.

Следственные органы СК России по Саратовской области организовали доследственную проверку. О ее ходе и итогах руководитель регионального СК Дмитрий Костин будет докладывать господину Бастрыкину.

По данным из открытых источников, АНО «ЦКП „Маяк-Балаково“» зарегистрирована в Балакове в марте 2021 года и работает в сфере предоставления социальных услуг без обеспечения проживания. Руководителем с мая 2022 года является Михаил Часовских. Учредителем АНО выступает Тамара Часовских.

Марина Окорокова