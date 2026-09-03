Апелляция оставила в силе решение о сносе павильонов на ул. Боевой в Астрахани

Решение Арбитражного суда Астраханской области о признании торговых павильонов в Жилгородке самовольными постройками устояло в апелляции. 31 августа 12-й Арбитражный суд в Саратове оставил решение первой инстанции без изменения и жалобу ООО «Рич+» не удовлетворил, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани суд постановил снести две самовольных постройки в Жилгородке

Фото: Яндекс Карты В Астрахани суд постановил снести две самовольных постройки в Жилгородке

Фото: Яндекс Карты

В апреле этого года астраханский АС по иску администрации города признал павильоны площадью 624,2 и 65 кв. м на ул. Боевой, 53а и 55а самовольно возведенными строениями. Суд указал, что регистрация объекта в ЕГРН без учета его физических характеристик не препятствует признанию права на него отсутствующим.

Поскольку подтверждений реальных параметров спорных павильонов не представлено, иск мэрии Астрахани был удовлетворен. Отсутствие экспертного заключения о безопасности конструкций, отметил суд, не позволяет исключить угрозу жизни и здоровью граждан, тогда как именно разрешение на строительство является единственной гарантией надежности объекта. ООО «Рич+» обязали демонтировать объекты за свой счет в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения инстанции. В апелляции компании не удалось обжаловать решение предыдущего суда. Постановление вступило в силу в день его принятия, но его можно обжаловать в АС Поволжского округа в течение двух месяцев.

Споры вокруг объектов в Жилгородке начались в 2005 году с обращения компании в Третейский суд при Астраханской ТПП о признании права собственности на площади без указания оснований, при этом позже выяснилось, что решения третейского суда не могли служить основанием для оформления участков. В мае 2024 года администрация Астрахани подала иск об аннулировании права собственности «РИЧ+» на земли и запрете регистрационных действий. После проигрыша в первой инстанции ООО в октябре подало апелляцию, настаивая на статусе торгового комплекса как единого недвижимого комплекса и требуя снять обеспечительные меры, однако в январе 2025 года Арбитражный суд отклонил доводы компании.

ООО «Рич+» зарегистрировано в Астрахани в мае 2005 года. Компания специализируется на покупке и продаже собственного имущества. Генеральным директором с сентября 2006 года является Антонина Смирнова. В 2025 году выручка ООО составила 8,4 млн руб., чистая прибыль в последние три года была нулевой.

Марина Окорокова