Горящую цистерну с газом под Астраханью потушили спустя неделю

В Ахтубинске полностью потушили цистерну со сжиженным газом, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Железнодорожный вагон загорелся на ул. Черно-Иванова, 4 неделю назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ахтубинске полностью потушили цистерну со сжиженным газом

Фото: МЧС России В Ахтубинске полностью потушили цистерну со сжиженным газом

Фото: МЧС России

«Сообщаю, что в настоящий момент пожар полностью потушен. Специалисты приступили к следующему этапу — ликвидации последствий пожара», — сообщил глава Ахтубинска Александр Сиваков. Газовые службы проведут обследование и проверят безопасность.

Жителям эвакуированных из-за возгорания цистерны домов разрешили вернуться в свои квартиры. Угрозы жизни и здоровья, по словам главы Ахтубинска, в данный момент нет. В ближайшее время также откроют движение по ул. Черно-Иванова.

Напомним, 27 августа вблизи железнодорожной станции «Владимировка» загорелась цистерна со сжиженным газом. Пожару был присвоен повышенный номер вызова. В тушении был задействован в том числе пожарный поезд «РЖД». 31 августа господин Сиваков сообщил о том, что потушить цистерну не удается, проводится ее охлаждение. Жителей семи домов по ул. Черно-Иванова, Добролюбова и пер. Чаплыгина дважды эвакуировали в гостиницу. В инциденте никто не пострадал.

Марина Окорокова