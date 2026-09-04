Почва для взыскания

Арбитражный суд Поволжского округа отклонил кассационные жалобы дирекции транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и ООО «УК-Сиберия», оставив в силе взыскание 7,2 млн руб. за ущерб почвам в Татищевском районе. Изначально Россельхознадзор оценивал ущерб в 95,8 млн руб., однако после экспертизы сумма была снижена до 7,2 млн. Вред почве нанесли при реконструкции подъезда к селу Вязовка: подрядчик и субподрядчик без разрешения снимали грунт с участка сельхозназначения. Суд признал, что вред причинен совместными действиями всех ответчиков, и обязал субподрядчика провести рекультивацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подъезд к Вязовке реконструировали в 2023 году

Фото: Telegram-канал Павла Суркова Подъезд к Вязовке реконструировали в 2023 году

Фото: Telegram-канал Павла Суркова

Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и ООО «УК-Сиберия» не смогли оспорить в кассации взыскание 7,2 млн руб. за уничтожение слоя плодородного слоя почвы в Татищевском районе. С сельскохозяйственного участка без разрешения брали грунт для строительства автодороги.

Иск в марте 2025 года подало управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. Поводом стало обследование регионального минприроды, которое в августе 2023 года зафиксировало на участке сельхозназначения площадью более 3 тыс. кв. м следы незаконной добычи песка. Согласно определению, в с марта 2023 года вблизи участка проводилась реконструкция подъезда к селу Вязовка у моста через реку Чекуриха. Заказчиком выступала дирекция транспорта и дорожного хозяйства региона. Контракт стоимостью почти 44 млн руб. исполняло ООО «УК-Сиберия», а субподрядчиком был ИП Тигран Худунц из Саратова.

Спорный участок не был предусмотрен проектной документацией под временный отвод земель. Ущерб почвам Россельхознадзор оценил в 95,8 млн руб. и направил ответчикам досудебную претензию, которая осталась без удовлетворения.

ООО «УК-Сиберия» было основано Максимом Серебренниковым в 2019 году в Барнауле Алтайского края. Компания работает в сфере неспециализированной оптовой торговли, дополнительные виды деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, а также автодорог. В июне 2021 года фирма перешла Муртазали Арабиеву и получила прописку в Махачкале. В августе 2022-го компанию выкупил Магомед Амиралиев. С июля 2024-го кресло гендиректора «УК -Сиберии» занимает Абуталиб Ахмедов. Выручка организации в 2025 году составила 33 млн руб., а чистая прибыль 2,9 млн руб. По сравнению с 2024 годом показатели снизились на 71% и 87% соответственно. В портфолио компании девять контрактов на 177 млн руб., основной заказчик ГКУ «Дагестанавтодор» (выиграно две закупки на 35 млн руб.).

По ходатайству ООО «УК-Сиберия» суд назначил экспертизу, а истец уточнил площадь нарушенного участка до 6,2 тыс. кв. м. Эксперт не подтвердил полного уничтожения плодородного слоя, но зафиксировал снижение его показателей и оценил ущерб в 12,4 млн руб. С учетом корректировки коэффициентов сумма снизилась до 7,24 млн руб. — ее в феврале 2026 года Арбитражный суд Саратовской области взыскал в солидарном порядке со всех ответчиков.

Суд признал вред причиненным совместными действиями ответчиков: дирекция не проконтролировала использование земель, «УК-Сиберия» не проконтролировала субподрядчика, а ИП Тигран Худунц нарушил земельное законодательство. Суд обязал индивидуального предпринимателя в двухмесячный срок разработать проект по рекультивации и затем само восстановление почвы.

В апреле решение поддержала апелляция. В Арбитражном суде Поволжского округа ответчики ссылались на нарушение норм права, но суд с этим не согласился, поскольку дирекция по контракту обязана была контролировать работы и не могла не знать о нарушениях.

Нина Шевченко