Коробка передач суверенитету

«КамАЗ» начал строить в Саратове цифровой завод раздаточных коробок стоимостью 20 млрд руб. Столыпинский индустриальный парк принял проект благодаря выгодным условиям и политической поддержке, а само производство комплектующих для грузовиков и спецтехники будет полностью роботизировано. Соглашение об этом стороны подписали еще на ПМЭФ-2025, а проектной мощности в 30 тыс. изделий в год завод должен достичь к 2031 году. Опрошенные «Ъ» эксперты отрасли робототехники считают заявленные сроки реалистичными, но обращают внимание, что успех проекта будет зависеть не от количества роботов, а от того, насколько продуманно роботизация встроена в саму технологию производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Параллельно со строительством цифрового завода трансмиссий планируется готовить кадры в колледжах, техникумах и вузах

Фото: saratov.gov.ru Параллельно со строительством цифрового завода трансмиссий планируется готовить кадры в колледжах, техникумах и вузах

Фото: saratov.gov.ru

В Столыпинском индустриальном парке Саратова началось строительство цифрового завода за 20 млрд руб., сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Предприятие будет принадлежать ПАО «КамАЗ» и выпускать комплектующие для грузовиков, таких как МАЗ и УРАЛ, а также для спецтехники. Производство будет полностью роботизировано: там будут использовать «самые последние технологии мирового уровня». По словам председателя парламента, новый завод важен для укрепления технологического суверенитета.

О планах строительства завод для отечественного машиностроения в Саратове стало известно в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме, когда власти региона и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение. Инвестпроект предусматривает создание около 300 новых рабочих мест. Развитие производства челнинская компания решила продолжить в Саратове, потому что в этом регионе предложили лучшие условия и политическую поддержку, объяснил источник деловой газеты «Бизнес Online». Предприятие планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году, а выйти на полную мощность — 30 тыс. раздаточных коробок грузовых машин ежегодно — в 2031-м.

Раздаточная коробка передает мощность двигателя на колеса и обеспечивает работу полноприводных грузовиков в сложных дорожных условиях. Как пояснил в эфире «России 1» Сергей Когогин, опытные образцы уже собираются на производстве «КамАЗа» и устанавливаются на серийные полноприводные машины.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил телеканалу, что в рамках программы импортозамещения в автопроме уже заменено 350 критических компонентов — около половины от задачи, поставленной в 2022 году. На эти цели через Фонд развития промышленности и другие программы Минпромторга направлено более 130 млрд руб.; полностью завершить замещение критических компонентов министерство рассчитывает к 2030 году.

Параллельно со строительством планируется готовить кадры в колледжах, техникумах и вузах. Специалистов по робототехнике будет обучать Саратовский областной образовательный комплекс — Политехнический колледж — Лицей-интернат №64, который разместится в здании бывшего авиационного техникума, рассказал спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

В пресс-службе «КамАЗа» рассказали «Ъ», что завод в Саратове оснастят системой контроля доступа: сотрудников и транспорт будут идентифицировать на въезде. Видеонаблюдение на производстве будет не только фиксировать происходящее, но и анализировать его: следить за рабочими часами каждого сотрудника, трудовой дисциплиной и охраной труда, отслеживать перемещение грузов по складам и цехам.

Отдельно предприятие возьмет под контроль энергопотребление. Расход электричества, газа и тепла будут отслеживать в реальном времени, сравнивать с историческими данными и с помощью предиктивной аналитики выявлять, где оборудование можно настроить эффективнее. По похожему принципу устроено управление зданиями — датчики будут регулировать освещение, кондиционирование и микроклимат в помещениях, а также заранее сигнализировать о неполадках.

Складом на предприятии будет управлять система WMS (Werehouse management System), а роботизированными комплексами — RMS (Robotics management system). В компании также сообщили, что на заводе планируют развернуть программно-аппаратный комплекс искусственного интеллекта, но его состав и функциональные задачи пока формируются.

Исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Ольга Мудрова считает, что запустить роботизированное производство к 2029 году физически возможно, но это вопрос не выбора «одного бренда роботов». По ее словам, современный завод — это интегрированная технологическая система, включающая не только роботов, но и станки, оснастку, системы измерения и технического зрения, программное обеспечение и логистику. «Речь должна идти не о зависимости от одного бренда роботов, а о диверсифицированной технологической архитектуре: российская инженерная интеграция и программные решения, оборудование отечественных производителей там, где оно конкурентоспособно, а также решения из дружественных стран для тех операций, где локальные аналоги еще формируются»,— пояснила эксперт.

Для тяжелого и высокоточного машиностроения, отметила госпожа Мудрова, ключевой показатель не количество роботов, а стабильное достижение требуемой точности, качества, производительности и доступности оборудования. Согласно техническим характеристикам, новые раздаточные коробки должны иметь массу около 320 кг и ресурс до 800 тыс. км. «При таких параметрах роботизация должна быть встроена не „поверх“ традиционного производства, а спроектирована вместе с технологией изделия, оснасткой, системой измерений и логистикой», — считает исполнительный директор НАУРР.

Проект, по словам Ольги Мудровой, может претендовать на меры поддержки роботизации, если его техническая конфигурация и закупочные процедуры соответствуют условиям конкретных программ. Среди таких мер — промышленный кешбэк до 20% затрат на робототехнические комплексы, а также льготное кредитное и лизинговое финансирование. «Необходимо отметить, что такие инструменты поддержки не заменяют основной инвестиционной модели. Использование мер поддержки для инвестора означает уменьшение первоначальной финансовой нагрузки, более короткий срок окупаемости отдельных роботизированных участков и возможность направить высвобожденные средства на технологическую подготовку, сервисную инфраструктуру, запасные части и обучение персонала», — резюмировала собеседница «Ъ-Средняя Волга».

Нина Шевченко