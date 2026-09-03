Миллиарды застряли в бетоне

Пензенский специализированный застройщик «Термодом» — строитель «Города Спутника» и бывший ключевой госконтрагент региона — оказался на пороге банкротства: налоговая требует в суде 87,2 млн руб., а счета компании заблокированы с весны. Строительный портфель компании составляет порядка 8,9 млрд руб. от дольщиков, которые лежат на эскроу-счетах. Стоимость непроданного жилья составляет порядка 10 млрд руб. Не показывающую прибыли с 2022 года компанию подвело «мордовское» наследие Чемпионата мира-2018, принятый на себя долг местного завода и встречные тяжбы с обанкротившимся госзаказчиком. Судьба холдинга решится, когда суд вернется к банкротному заявлению, а Сбербанк, согласившийся на дофинансирование «под жесткие условия», определит, как достраивать жилые комплексы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Холдинг Термодом работает в Пензе с 90-х годов

Фото: Яндекс Карты Холдинг Термодом работает в Пензе с 90-х годов

Фото: Яндекс Карты

На официальном сайте ООО СЗ «Термодом» подтвердили, что в Арбитражный суд Пензенской области поступило заявление о банкротстве компании. Согласно картотеке суда, заявление подано 27 августа Межрайонной ИФНС № 7 по Омской области (центральный долговой центр ФНС – «Ъ»), а 1 сентября судья Дмитрий Корниенко оставил его без движения до 15 сентября. Сумма претензий — 87,19 млн руб. «На сегодняшний день процедура банкротства не возбуждена, а поданное заявление не является окончательным решением»,— заявили в компании, сообщив, что «ведет активную работу по изысканию средств и урегулированию обязательств перед бюджетом».

ООО СЗ «Термодом» — ядро одноименного строительного холдинга, единственным учредителем и генеральным директором которого с конца 2002 года выступает Рафик Ибрагимов, в прошлом — депутат Пензенской городской думы. Господину Ибрагимову напрямую принадлежат 15 компаний с оборотом в 2,8 млрд руб. по итогам 2025 года. Наряду с головным застройщиком это девелоперские «дочки» («Термодом-Инвест», «Термодом-Ситистрой», «Термодом-Групп», «Прованс», «Теплый Дом»), теплогенерирующий актив ПКФ «Энергетик-2001» и риэлторское звено, а часть непрофильных бизнесов — агрокомпания «Агро58», грузоперевозчик «Линтэк», фитнес-оператор «Город Развлечений», «Парк Спутника» — оформлена на его сына Ильяса Ибрагимова. Флагманским проектом холдинга считается многолетняя застройка «Города Спутника» под Пензой, где он возводил жилье и социнфраструктуру, в том числе по госконтрактам. Совокупные показатели группы ухудшаются синхронно с головной компанией: убыток по итогам 2025 года достиг 175 млн руб.

По данным ФНС, на 1 августа задолженность застройщика по налогам и штрафам составляла 87,2 млн руб., на 2 сентября отрицательное сальдо единого налогового счета — 71,1 млн руб. Операции по счетам компании приостановлены с 25 мая и 10 июня как минимум в пяти банках. Еще одна налоговая структура — Межрайонная ИФНС № 23 по Самарской области — в отдельном процессе требует обратить взыскание на заложенное имущество; заседание назначено на 21 сентября. О каком имуществе идет речь, в картотеке не раскрывается. Взыскание заложенных земельных участков может обернуться заморозкой эскроу-счетов,

Строительный портфель компании кратно выше подтвержденных долгов, но это не спасает от кассового разрыва.

По данным единого реестра застройщиков, ООО СЗ «Термодом» возводит 227 тыс. кв. м жилья, строительная готовность портфеля — 77%, распроданность — 45%; средства порядка 2 тыс. дольщиков на эскроу-счетах в Сбербанке составляют 8,88 млрд руб. Непроданный остаток — 98 тыс. кв. м с открытыми продажами и еще 27 тыс. кв. м, по которым продажи не открывались,— при текущей средней цене 87,6 тыс. руб. за 1 кв. м по подсчетам «Ъ» составляет порядка 10 млрд руб. Однако летом 2024 года спрос на новостройки в Пензенской области упал на четверть и с тех пор не восстановился. Прибыли компания не показывает с 2022 года: за 2025 год выручка выросла на 65%, до 157 млн руб., но убыток достиг 163 млн руб. Волна исполнительных производств о зарплате, прошедшая через пензенских приставов в июле—августе: свыше сотни производств по удостоверениям комиссий по трудовым спорам.

Перелом в истории пензенского застройщика произошел в Саранске.

В 2015 году, «Термодом» оформил перевод долга мордовского предприятия АО «Лато» перед республикой: компания приняла на себя обязательства по двум займам 2005 года на сумму свыше 94 млн руб. с отсрочкой погашения до конца 2023 года и началом выплат с января 2022-го. К старту платежного графика пензенский застройщик подошел без свободных денег. В итоге по делу А39-8132/2022 Корпорация развития Республики Мордовия взыскала с него 87,7 млн руб., а 3 июня 2024 года точку поставил Верховный суд. Ссылки на социальную значимость и обязательства перед дольщиками не помогли: суд напомнил, что тяжелое финансовое положение и выполнение социально значимых функций сами по себе не служат основанием для снижения неустойки.

Ситуация осложнилась, когда первоначальный подрядчик, казанский «Татдорстрой», начал срывать сроки. В итоге две гостиницы решением властей республики пришлось экстренно достраивать «Термодому». Компания уложилась в сроки и получила порядка 400 млн руб. Заказчиком выступало ООО «СК "Тавла"».

ООО «СК "Тавла"» зарегистрировано в Саранске в январе 2015 года как государственный заказчик строительства гостинично-жилого комплекса «Тавла» по республиканской целевой программе подготовки к ЧМ-2018. Учредители — ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» (91,44%) и Республика Мордовия (8,56%); уставный капитал — 1,03 млрд руб. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 5 июля 2024 года признано банкротом, введено конкурсное производство. По данным ФНС, на 1 июля 2026 года налоговый долг составлял 131,9 млн руб.; финансовые итоги 2024 года — выручка 199 тыс. руб., убыток 7,99 млн руб.

Как заказчик «Тавла» подала на генподрядчика «Термодом» в суд из-за строительных недостатков, выявленных в бывших гостиницах в гарантийный срок. Суд уменьшил цену договора подряда на 1,49 млн руб. — в такую сумму пензенская лаборатория судебной экспертизы Минюста оценила ремонт общего имущества дома № 3 по проспекту Российской Армии; еще 1,46 млн и 1,66 млн руб. аналогичных требований рассматриваются в двух других делах. Ранее пензенский застройщик безуспешно пытался взыскать с госкомпании 12,7 млн руб. и лишь частично смог отсудить требования на 58,3 млн и 1,3 млн руб. в других спорах

Сейчас «Термодом» задерживает сдачу 12 жилых комплексов в Пензенской области; дольщики кварталов «Радужные дворы» и «8 Марта» публично жаловались на переносы сроков, к ситуации подключились областной минград и прокуратура. По данным областных властей, Сбербанк — банк проектного финансирования и держатель эскроу — согласился дофинансировать проекты «под жесткие условия». При этом счета застройщика заблокированы налоговой в пяти банках, включая сам Сбербанк, который при этом выступает банком проектного финансирования и держателем 8,8 млрд руб. на эскроу-счетах, и пытается договориться о дофинансировании. Следующее заседание по иску ФНС назначено на 16 сентября.

Никита Маркелов