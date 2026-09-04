Фейк подставил депутата

Саратовский облсуд отклонил жалобу на решение по административному делу члена саратовского КПРФ Николая Бондаренко. Политик и известный блогер возглавляет идущую в Госдуму объединенную территориальную группу Удмуртии и Пермского края. Коммунисту вменяют демонстрацию экстремистской символики — портрета Алексея Навального (признан экстремистом и террористом). При этом спорный пост, уверяет кандидат, выложил фейковый канал, к которому господин Бондаренко отношения не имеет. Более того, пост был удален задолго до задержания политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Буланова Фото: Telegram-канал Дениса Буланова

В Саратовском областном суде рассмотрели апелляцию на решение Октябрьского районного суда Саратова по делу члена саратовского КПРФ Николая Бондаренко. Заседание закрыли из-за рассмотрения экстремистских статей. Судья облсуда Светлана Семикина провела в совещательной комнате два часа и постановила отклонить жалобу. Теперь коммуниста могут снять с выборов. Господин Бондаренко сообщил «Ъ — Средняя Волга» о планах оспорить решение в кассации.

Николай Бондаренко известен как автор популярного YouTube-канала «Дневник депутата». На выборах в Госдуму 2026 года он возглавляет объединенную территориальную группу КПРФ, в которую вошли Удмуртия и Пермский край. В 2022 году политика досрочно лишили мандата депутата Саратовской областной думы по иску прокуратуры из-за нарушений при декларировании доходов от монетизации YouTube-канала.

О происходящем в суде Николай Бондаренко рассказал в личном канале. Он сообщил об «невероятной ситуации»: у адвоката политика приняли ходатайство об обращении в Роскомнадзор. Коммунист объяснил, что на протяжении 17 лет ему отказывали в принятии подобных заявлений. Тем не менее, ходатайство отклонили, также, как и второе заявление, которое защита подала следом.

Основанием для возбуждения дела стал пост в соцсети с фотографией Алексея Навального (признан в РФ экстремистом и террористом). Протокол составили из-за публикации, размещенной несколько лет назад на «фейковой странице-двойнике», не имеющей отношения к политику. Все официальные аккаунты господина Бондаренко верифицированы в соответствии с требованиями Роскомнадзора. В КПРФ отметили, что медийные личности не могут отслеживать все клоны своих страниц.

Как сообщили в партии, узнав о нарушающем законодательство фейке, Николай Бондаренко обратился в правоохранительные органы с заявлением о поиске владельца страницы. Коммунист предоставил «исчерпывающий список своих действительных ресурсов для исключения любых сомнений». Привлечение к административной ответственности зарегистрированного кандидата в депутаты Госдумы возможно исключительно с санкции Генпрокуратуры, отметили в КПРФ.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что господин Бондаренко якобы дал интервью польском изданию, в котором усомнился в легитимности СВО и статусе Крыма. Политик и партия опровергли сведения. В КПРФ предполагают: произошедшее является частью скоординированной провокации для недопуска кандидата к выборам. За Николая Бондаренко, а также других кандидатов, которым грозит снятие с гонки из-за решений судов, вступился лидер партии Геннадий Зюганов.

Текущая думская кампания выделяется попытками снять с выборов имеющих медийный вес кандидатов КПРФ. 10 июля в Санкт-Петербурге на 10 суток арестовали руководителя фракции коммунистов в заксобрании Ленобласти Ивана Апостолевского — ему не удалось оспорить решение об исключении из гонки. Упомянутого выше депутата Матвеева сняли с выборов в Самарской области. В качестве причин для снятия с регистрации в суде указали нарушение авторских прав при использовании в агитации фотографий и шрифтов Microsoft, а также использование изображений несовершеннолетних. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) отменил решение. В республике Коми пытаются снять действующего парламентария ГД Олега Михайлова.

Дарья Васенина