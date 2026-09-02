Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Манна» модернизирует элеватор в Саратовской области за 100 млн рублей

ООО «Манна» проводит модернизацию Федоровского элеватора в Саратовской области. Об этом сообщил министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.

Мининвест Саратовской области

Мининвест Саратовской области

Фото: мининвест Саратовской области

Мининвест Саратовской области

Фото: мининвест Саратовской области

Компания строит новый зерноочистительный комплекс и обновляет сушильное оборудование. Общий объем инвестиций в проект превышает 100 млн руб.

Завершение работ и ввод объектов в эксплуатацию запланированы на ноябрь 2026 года. По данным министерства, реализация проекта позволит создать 15 новых рабочих мест, увеличить объемы обработки сельскохозяйственных культур в три раза, а мощности по сушке — в два раза.

Никита Маркелов