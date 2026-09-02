«Манна» модернизирует элеватор в Саратовской области за 100 млн рублей
ООО «Манна» проводит модернизацию Федоровского элеватора в Саратовской области. Об этом сообщил министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.
Мининвест Саратовской области
Фото: мининвест Саратовской области
Компания строит новый зерноочистительный комплекс и обновляет сушильное оборудование. Общий объем инвестиций в проект превышает 100 млн руб.
Завершение работ и ввод объектов в эксплуатацию запланированы на ноябрь 2026 года. По данным министерства, реализация проекта позволит создать 15 новых рабочих мест, увеличить объемы обработки сельскохозяйственных культур в три раза, а мощности по сушке — в два раза.