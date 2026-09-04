«Росконцерт» ищет подрядчика для патриотических спектаклей в Астрахани и Волгограде

ФГБУК «Росконцерт» объявило поиск подрядчика для проведения масштабных мультижанровых сценических представлений в Астрахани, Волгограде и Великом Новгороде. Мероприятия должны донести до зрителя образ единой и сильной России через художественные формы. Стартовая цена лота составляет 75 млн руб., указано в ЕИС «Закупки». Заявки на участие принимаются до 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Росконцерт" организует патриотические постановки в Астрахани, Волгограде и Великом Новгороде за 75 млн руб.

Фото: Марина Окорокова "Росконцерт" организует патриотические постановки в Астрахани, Волгограде и Великом Новгороде за 75 млн руб.

Фото: Марина Окорокова

В документации лота указано, что исполнителю необходимо подобрать артистов для каждого представления. Среди них должны быть актер и актриса театра и кино, имеющие звания Народного и Заслуженного артиста России, пять актеров без званий, оперная певица, симфонический оркестр РФ, детский хор, пианист и виолончелист - лауреаты российских и международных конкурсов, а также артист балета со званием Заслуженного и прима-балерина. Победитель аукциона должен будет за ночь смонтировать декорации и оборудование, провести днем репетицию, а затем само мероприятие, после чего также за ночь демонтировать декорации и вывезти оборудование.

Помимо этого, исполнитель обеспечит функционирование штатных систем места проведения представления, гримерок, парковки, зоны погрузки и разгрузки, а также работу гардероба, буфета и контроль за билетами.

В проекте контракта указано, что в Астрахани мультижанровый спектакль пройдет в государственном театре оперы и балета, а в Волгограде — в Центральном концертном зале городской филармонии. «Главной целью является раскрытие и сохранение памяти исторических событий, а также поддержание патриотизма через пример высочайшего мужества и величия человеческого духа и страны в синтезе музыкального, театрального и танцевального жанров», — так заказчик формулирует суть проекта. Мультижанровый спектакль должен погрузить зрителя в историю через судьбы героев постановки и раскрыть тему общего подвига.

В описании объекта закупки «Росконцерт» указывает, что общий срок оказания услуг — 18 декабря 2026 года, а срок исполнения контракта — 27 января 2027 года. Лот включает стоимость трех постановок: за каждую заказчик заплатит по 25 млн руб. Размер обеспечения контракта — 3,75 млн руб.

Марина Окорокова