Второй активист в Волгограде получил штраф за обращение к главе СК из-за топлива

Волжский городской суд Волгоградской области признал активиста Алексея Севастьянова виновным в участии в несанкционированном публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил штраф в 10 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

16 июля на парковке у магазина «Магнит» на ул. Рокоссовского в Волгограде группа граждан, включая господина Севастьянова, записывала видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину о ситуации с топливом в регионе. Полиция пресекла съемку, сочтя ее несанкционированным митингом.

Сначала Алексей Севастьянов утверждал, что оказался на месте случайно и просто хотел сфотографироваться с лошадью. Однако позже он признал, что узнал о мероприятии из призыва в интернете и присоединился сознательно, уточнили в пресс-службе. Противоречия в показаниях суд расценил как попытку уйти от ответственности и признал вину доказанной.

2 сентября Центральный райсуд Волгограда оштрафовал на 20 тыс. руб. организатора той же акции — Наталью Кузьмину. Ее признали виновной по той же административной статье. В суде она объясняла, что планировала личное обращение к главе СКР как мать-одиночка, столкнувшаяся с проблемами при покупке топлива. Однако суд не подтвердил эти доводы, указав на открытые призывы в соцсетях и массовое скопление граждан. Госпожа Кузьмина намерена обжаловать решение.

Нина Шевченко