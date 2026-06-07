Главные новости за 1–7 июня. Кубань. Крым. Адыгея

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стал для Краснодара рекордным, инвестпортфель города пополнился 11 соглашениями и протоколами о намерениях на общую сумму свыше 61 млрд руб.

Абхазия временно приостановила пропуск граждан и автотранспорта через границу с РФ из-за объявленной на российской стороне беспилотной опасности.

В Севастополе 7 июня бензин поступил в свободную продажу на заправках «Атан».

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на грузовые суда в акватории Азовского моря погибли пять граждан Азербайджана, еще трое получили ранения.

Ежегодный объем инвестиций в экономику Краснодарского края должен достичь 2 трлн руб. к 2030 году. По итогам 2026 года власти ожидают привлечь не менее 1,3 трлн руб. частных вложений.

В первом квартале 2026 года промышленные предприятия Краснодарского края заплатили в консолидированный бюджет региона 5,4 млрд руб. налогов. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц.

В Крыму в первом квартале 2026 года поголовье скота в хозяйствах всех категорий составило 318 297 единиц. Это на 9% меньше, чем насчитывалось годом ранее. Поголовье скота сокращается в республике второй год подряд.

Краснодарский край поднялся с седьмой на четвертую позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, итоги которого были представлены на Петербургском международном экономическом форуме.

Группа компаний «Точно» инвестирует свыше 7,5 млрд руб. в строительство всесезонного курорта «Собер-Баш курорт» в Северском районе Краснодарского края. В состав проекта войдут гостинично-термальный комплекс, включая пятизвездочный отель, винодельня и сидрерия.

В марте 2026 года число сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в Адыгее увеличилось на 52% год к году.

На ПМЭФ девелоперская компания SkyGroup Development заключила соглашения на 143 млрд руб. Основным партнером выступил Сбербанк, с которым подписано стратегическое соглашение, а также Совет министров Республики Крым — три меморандума о сотрудничестве.

В Северском районе создадут индустриальный парк «Афипский». Объем капиталовложений проект превысит 1 млрд руб. Компания «Территория высоких технологий» построит промышленный парк. Компания планирует инвестировать в проект более 1,2 млрд руб.

За первые пять месяцев 2026 года экспорт мягкой пшеницы через порты Краснодарского края вырос на 63% год к году. С января по 31 мая специалисты учреждения исследовали перед отправкой на внешние рынки 13,1 млн т зерна.

В Крыму ограничили продажу бензина за наличный расчет. Мера введена в связи с дефицитом автомобильного топлива на полуострове.

В Славянском районе Краснодарского края зафиксирован прорыв дамбы, население эвакуировали, 4 июня был введен режим чрезвычайной ситуации.

Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате атаки ВСУ на Симферополь.

Экстренная эвакуация населения была объявлена 3 июня в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края из-за прорыва дамбы.

Краснодарский край перейдет на двухпоточную систему обращения с отходами в начале осени 2026 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ограничил выезд за пределы региона для руководящего состава краевой администрации. Это касается вице-губернаторов, а также руководителей министерств и департаментов края.

В Краснодарском крае проживает 25 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией, 55% — мужчины.