Налоговые поступления от промпредприятий Кубани выросли на 9,5% в 2026 году

В первом квартале 2026 года промышленные предприятия Краснодарского края заплатили в консолидированный бюджет региона 5,4 млрд руб. налогов. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в интервью Guide министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

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По данным главы ведомства, по НДФЛ налоговые поступления выросли на 10,5% год к году, по налогу на прибыль организаций — на 19,8%, земельному налогу — на 4,8%, по налогу на имущество организаций — на 3,1%.

В прошлом году промпредприятия, работающие в сферах, курируемых министерством промышленной политики Краснодарского края, заплатили в консолидированный бюджет 27,2 млрд руб. В сравнении с 2024 годом показатель увеличился на 17,4%. «Рост поступлений мы видим по НДФЛ — на 13,6%, УСНО — на 4,4%, земельному налогу — на 16% и транспортному — на 2,3%»,— рассказал Дмитрий Хмелько.

Подробнее о том, какие предприятия появятся на Кубани в ближайшие годы и с какими проблемами сталкиваются производства региона,— в материале «Объем капиталовложений в промышленность вырос в 5,1 раза».

Маргарита Синкевич