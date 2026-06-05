Суд обратил в доход государства имущество семьи Хахалевых

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц. Ответчиками по делу выступили 20 физических и два юридических лица, которых истец считает номинальными владельцами активов семьи и участниками схем по легализации имущества, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Основанием для обращения в суд стали материалы о возможном нарушении требований антикоррупционного законодательства, регулирующих деятельность судей.

Как следует из материалов дела, суд установил, что в период работы в судебной системе Елена Хахалева, по версии истца, способствовала передаче высоколиквидных сельскохозяйственных земель в пользу структур, связанных с ее супругом Робертом Хахалевым. Также суд пришел к выводу, что семья получила контроль над земельным фондом площадью свыше 12,5 тыс. га, что позволило формировать значительные доходы и приобретать недвижимость, транспортные средства и другие активы.

В материалах дела также фигурирует сестра бывшей судьи Наталия, ранее работавшая судьей Арбитражного суда Краснодарского края. По данным истца, она участвовала в принятии решений, позволивших аффилированным с семьей компаниям избежать уплаты значительных налоговых и иных обязательных платежей.

По решению суда в доход Российской Федерации обращены доли в уставных капиталах четырех коммерческих организаций, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых объектов недвижимости, а также денежные средства на счетах ответчиков на сумму более 15,5 млн руб.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Вячеслав Рыжков