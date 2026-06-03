ГК «Точно» вложит в строительство курорта на Кубани 7,5 млрд рублей

Группа компаний «Точно» инвестирует свыше 7,5 млрд руб. в реализацию проекта федерального курорта «Собер-Баш курорт» в Северском районе Краснодарского края. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума между девелопером, администрацией региона и муниципалитетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Документ подписали вице-президент по развитию стратегических партнерств и альтернативных инвестиций компании Евгений Фельд, вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и глава Северского района Алексей Чеверев.

Проект предусматривает создание курортного комплекса площадью 208 га, расположенного примерно в 40 минутах езды от Краснодара. В его состав войдут пятизвездочный отель, коттеджный поселок на 174 виллы, а также акватермальный комплекс площадью 5 тыс. кв. м. На территории планируется разместить спортивную инфраструктуру, включая теннисные и падел-корты, рестораны, концертный амфитеатр и вертолетную площадку.

Более 70 га займут озелененные общественные пространства. Вдоль основной транспортной магистрали предполагается создать аллею с высадкой свыше 4 тыс. растений. Еще 27 га территории отведут под виноградники, яблоневые сады и винодельню, которая станет частью проекта в сфере энотуризма.

По словам Евгения Фельда, реализация курорта позволит увеличить туристическую привлекательность Северского района и привлечь дополнительные инвестиции в экономику региона.

Также проектом предусмотрено создание шести туристических маршрутов протяженностью от 5 до 13 км. Они разработаны совместно с региональным отделением Русского географического общества и краевым министерством природных ресурсов. Завершить строительство курортного комплекса планируется к 2029 году.

Вячеслав Рыжков