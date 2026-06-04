Три человека погибли и семь ранены при ударе ВСУ по Симферополю
Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате атаки вооруженных сил Украины по нежилым объектам в Симферополе. Об этом в своем Мах-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, не уточняя детали.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы», — написал он.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку», — подчеркнул господин Аксенов.
Он призвал жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.