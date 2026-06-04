С начала года через кубанские порты экспортировали более 13 млн тонн зерна

За первые пять месяцев 2026 года экспорт мягкой пшеницы через порты Краснодарского края существенно вырос, следует из данных Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». С января по 31 мая специалисты учреждения исследовали перед отправкой на внешние рынки 13,1 млн тонн зерна, что на 63% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (8,0 млн тонн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что наиболее активный период отгрузок пришелся на март, когда на экспорт было подготовлено почти 3,7 млн тонн пшеницы против 1,5 млн тонн годом ранее. Положительная динамика фиксировалась на протяжении всего отчетного периода, а поставки российского зерна продолжают расти на рынках стран Ближнего Востока и Африки.

Крупнейшим покупателем остается Египет: объемы поставок через порты Краснодарского края увеличились на 69% и достигли 4,3 млн тонн против 2,6 млн тонн годом ранее. Существенный рост зафиксирован по направлениям Турции — в 2,4 раза, до 1,2 млн тонн, и Судана — до 1,1 млн тонн, что примерно вдвое выше прошлогоднего уровня.

Наиболее заметную динамику продемонстрировала Кения, нарастившая закупки российского зерна в 15 раз — до 838 тыс. тонн. Поставки в Саудовскую Аравию выросли на 94% и составили 894 тыс. тонн, в Израиль — более чем вдвое, до 735 тыс. тонн. В Объединенные Арабские Эмираты отправлено 492 тыс. тонн, в Нигерию — 378 тыс. тонн.

Среди направлений, возобновивших импорт, в «ЦОК АПК» выделяют Алжир (93 тыс. тонн), а также Бразилию (94 тыс. тонн) и Мексику (49,5 тыс. тонн). В Африке после перерыва возобновились поставки в ЮАР, Джибути, Тунис и Малави, а также в Республику Конго и на Мадагаскар. В Азиатско-Тихоокеанском регионе закупки российской пшеницы восстановили Индонезия и Таиланд.

Вся экспортная продукция проходила лабораторный контроль на показатели качества и безопасности, а также на соответствие требованиям стран-импортеров, включая отсутствие карантинных объектов. Перед отгрузкой партии подвергались обязательной фумигационной обработке.

Вячеслав Рыжков