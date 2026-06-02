В Краснодарском крае проживает 25 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией, 55% — мужчины

За последние пять лет в Краснодарском крае наблюдается устойчивая положительная динамика в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения, количество положительных лабораторных результатов на вирус снизилось на 17%.

По данным ведомства, в настоящее время на Кубани проживает 25 тыс. человек, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, из которых 55% составляют мужчины. Наибольшее число пациентов находится в возрастной группе от 35 до 50 лет. Как отмечают специалисты, более высокая концентрация людей с ВИЧ фиксируется в крупных городах края, что связано с высокой плотностью населения.

Основным путем передачи инфекции по-прежнему остается незащищенный половой контакт. В 2025 году таким способом заразились 80% пациентов с впервые установленным диагнозом. Второй по распространенности путь — через кровь при использовании нестерильных игл и шприцев.

При этом в министерстве здравоохранения подчеркивают, что за последнее время на территории Краснодарского края не было зарегистрировано ни одного случая заражения ВИЧ-инфекцией внутри больниц при оказании медицинской помощи.

Наталья Решетняк