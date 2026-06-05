Годовой объем инвестиций в Краснодарский край должен достичь 2 трлн рублей к 2030 году

Ежегодный объем инвестиций в экономику Краснодарского края должен достичь 2 трлн руб. к 2030 году. По итогам 2026 года власти ожидают привлечь не менее 1,3 трлн руб. частных вложений, сообщили в администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, за последние пять лет структура инвестиционного портфеля края существенно изменилась. Если ранее основную долю занимали проекты в строительстве и топливно-энергетическом комплексе, то сегодня акцент сместился на промышленность, санаторно-курортную отрасль и IT-сектор.

«Сегодня мы видим эффект. Если по итогам 2020 года объем инвестиций в Краснодарский край составлял около 500 млрд руб., то в 2024–2025 годах — более 1 трлн руб. В этом году ожидаем не менее 1,3 трлн руб., а к 2030 году ставим цель привлечь 2 трлн руб.»,— отметил глава региона.

С 2020 года совокупный объем инвестиционного портфеля Кубани вырос до 4,9 трлн руб. Лидерами по количеству и стоимости проектов стали промышленность и санаторно-курортный комплекс. На эти отрасли приходится более 340 инвестиционных инициатив общей стоимостью свыше 3,4 трлн руб.

О планах дальнейшего наращивания инвестиций власти региона заявили на фоне улучшения позиций Краснодарского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив. Кубань заняла четвертое место, что стало лучшим результатом региона за всю историю участия в рейтинге.

Глава АСИ Светлана Чупшева заявила, что одним из факторов роста инвестиционной привлекательности региона стало внедрение механизма комплексного управления земельным банком. По ее словам, инвесторы получили возможность выбирать площадки на основе оценки инфраструктурной обеспеченности, анализа рынков и действующих мер государственной поддержки.

Ранее власти Краснодарского края сообщали, что к 2030 году накопленный объем инвестиций в экономику региона должен превысить 8 трлн руб. По расчетам краевой администрации, достижение этой цели позволит сохранить высокие темпы развития промышленности и туризма.

Анна Гречко