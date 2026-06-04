В Крыму полностью ограничат продажу бензина за наличный расчет

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о введении ряда управленческих мер в связи с ситуацией, возникшей на фоне дефицита автомобильного топлива на полуострове. Решения, по его словам, направлены на стабилизацию снабжения и обеспечение равного доступа к топливу для потребителей.

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Согласно принятым мерам, на ближайшие несколько дней в регионе будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талоны на свободную продажу отсутствуют и в ближайшее время поступать не будут.

При этом отпуск топлива по ранее приобретенным талонам будет ограничен объемом до 20 литров на один автомобиль. Для контроля соблюдения установленных правил на автозаправочных станциях будут дежурить представители муниципальных властей и профильных республиканских ведомств, фиксирующие данные транспортных средств физических и юридических лиц.

Отдельно отмечается, что коммунальные службы, экстренные службы, включая скорую медицинскую помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. В органах власти, по словам главы республики, проведена оптимизация использования служебного транспорта, вплоть до сокращения его количества до одного автомобиля на министерство.

По оценке властей, режим ограничений будет действовать в течение нескольких дней, информация о ситуации планируется к ежедневному обновлению. Контроль за распределением нефтепродуктов возложен на органы исполнительной власти Крыма при координации с властями Севастополя.

Сергей Аксенов призвал жителей региона с пониманием отнестись к введенным мерам, отметив необходимость сохранения устойчивости и взаимного доверия в условиях текущих ограничений.

Вячеслав Рыжков