В Краснодарском крае за первые три месяца 2026 года жителям доставили более 10 тысяч банковских карт
Чтобы экономить время, жители Краснодарского края все активнее пользуются клиентскими возможностями.
Согласно аналитическому отчету банка, самыми востребованными оказались дебетовые карты — на их долю пришлось 36% доставок. Также популярны детские карты: 23% заказов. Это связано с тем, что родители все чаще дают детям деньги, чтобы те учились грамотно ими распоряжаться.
Как пояснила заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова, чаще всего карты заказывают через мобильное приложение.