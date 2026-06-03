В Крымском районе эвакуируют жителей станицы Троицкой
Экстренная эвакуация населения объявлена в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края из-за прорыва дамбы. С соответствующим обращением к жителям выступила местная администрация.
«В станице Троицкой объявлена эвакуация. Звучат сирены оповещения»,— говорится в сообщении властей.
Всем жителям населенного пункта необходимо немедленно покинуть дома и проследовать в пункты временного размещения или за пределы опасной зоны к родственникам и знакомым.
Пункты сбора и посадки на транспорт организованы в социально-культурном центре (СКЦ) станицы Троицкой.
Власти призывают жителей проявить взаимопомощь: предупредить соседей, родственников и знакомых, уделить особое внимание одиноким и маломобильным гражданам, а также убедиться, что дети и пожилые родственники находятся в безопасности и готовы к эвакуации.
Жителям рекомендуется заранее подготовить: документы (паспорта, свидетельства о рождении); денежные средства; предметы первой необходимости и теплые вещи; лекарства (при наличии хронических заболеваний).
Все перечисленные вещи необходимо упаковать в один водонепроницаемый пакет или сумку.
Граждане, имеющие личные автомобили, могут самостоятельно эвакуироваться в ближайшие пункты временного размещения (ПВР) или к родственникам, проживающим вне зоны ЧС.