В Крымском районе эвакуируют жителей станицы Троицкой

Экстренная эвакуация населения объявлена в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края из-за прорыва дамбы. С соответствующим обращением к жителям выступила местная администрация.

«В станице Троицкой объявлена эвакуация. Звучат сирены оповещения»,— говорится в сообщении властей.

Всем жителям населенного пункта необходимо немедленно покинуть дома и проследовать в пункты временного размещения или за пределы опасной зоны к родственникам и знакомым.

Пункты сбора и посадки на транспорт организованы в социально-культурном центре (СКЦ) станицы Троицкой.

Власти призывают жителей проявить взаимопомощь: предупредить соседей, родственников и знакомых, уделить особое внимание одиноким и маломобильным гражданам, а также убедиться, что дети и пожилые родственники находятся в безопасности и готовы к эвакуации.

Жителям рекомендуется заранее подготовить: документы (паспорта, свидетельства о рождении); денежные средства; предметы первой необходимости и теплые вещи; лекарства (при наличии хронических заболеваний).

Все перечисленные вещи необходимо упаковать в один водонепроницаемый пакет или сумку.

Граждане, имеющие личные автомобили, могут самостоятельно эвакуироваться в ближайшие пункты временного размещения (ПВР) или к родственникам, проживающим вне зоны ЧС.

Наталья Решетняк