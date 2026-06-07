В Крыму поголовье скота сокращается второй год подряд

В Крыму в первом квартале 2026 года поголовье скота в хозяйствах всех категорий составило 318 297 единиц. Это на 9% меньше, чем насчитывалось годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства республики со ссылкой на данные Крымстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно статистической информации, в первом квартале 2025 года также наблюдалось сокращение поголовья — на 7,6% (до 379 798 штук) в сравнении с первым кварталом 2024 года.

Количество птицы, напротив, в первые три месяца 2026 года выросло на 3,9% в сравнении с началом 2025 года — почти до 5,8 млн голов. В первом квартале прошлого года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года показатель практически не изменился.

Как объяснили «Ъ-Кубань» в министерстве сельского хозяйства Республики Крым, на снижение поголовья скота и, как следствие, объемов производства продукции животноводства повлияла низкая заинтересованность крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств в разведении сельскохозяйственных животных по ряду причин.

Так, из-за засушливого климата снизилась урожайность культур для заготовки кормов на зимне-стойловый период, и 2025 год не стал исключением. «В связи со сложными погодно-климатическими условиями в прошлом году в республике была объявлена чрезвычайная ситуация регионального характера. Кроме того, из-за сокращения площадей пастбищ для выпаса животных выросла арендная плата земельных участков. Ситуация усугубляется отсутствием достаточных объемов водных ресурсов для осуществления собственного кормопроизводства, что не позволяет выращивать в достаточном количестве корма, содержащие легкопереваримый протеин, минеральные элементы и витамины»,— рассказал заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.

В основном используются покупные корма: сено, кукуруза, соя, шрот, а также биологические витаминные добавки. «Работа в отрасли животноводства требует полной самоотдачи, дисциплины и любви к своему делу. Учитывая, что регион относится к туристическому и индустрия гостеприимства развита и является более высокооплачиваемой, трудоспособное население, особенно молодежь, привлечь к работе в сфере сельского хозяйства сложно»,— отметил Николай Тютюник.

Маргарита Синкевич