В Севастополе бензин поступил в свободную продажу на заправках «Атан»

В Севастополе с 12:00 7 июня началась свободная продажа бензина марки АИ-92. Об этом сообщает глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Топливо можно купить на трех заправках «Атан», расположенных по адресам: ул. Хрусталева, 74 Г и 62, а также в селе Гончарном на ул. Дрыгина, 16.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Севастополе 20 литров бензина можно будет приобрести, получив раз в семь дней QR-код. На первом этапе работы сервис запущен только на сети заправок «ТЭС».

Маргарита Синкевич