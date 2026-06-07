В Севастополе бензин поступил в свободную продажу на заправках «Атан»
В Севастополе с 12:00 7 июня началась свободная продажа бензина марки АИ-92. Об этом сообщает глава города Михаил Развожаев.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Топливо можно купить на трех заправках «Атан», расположенных по адресам: ул. Хрусталева, 74 Г и 62, а также в селе Гончарном на ул. Дрыгина, 16.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Севастополе 20 литров бензина можно будет приобрести, получив раз в семь дней QR-код. На первом этапе работы сервис запущен только на сети заправок «ТЭС».