В I квартале 2026 года жителям Кубани на дом доставили 3 тыс. детских банковских

Жителям Краснодарского края за первые три месяца 2026 года на дом доставлено 3 тыс. детских банковских карт, подсчитали аналитики Сбера. Показатель увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: ГигаЧат от Сбера

«В январе–марте 2026 года мы выпустили более 22,3 тысячи таких карт. Особенно важно, что спрос на доставку вырос в два раза год к году: теперь 3 тысячи семей получили карту прямо на дом, не тратя время на визиты в офис. Для современных семей, где каждая минута на счету, это действительно важное преимущество», – отметила Татьяна Чакалова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка.