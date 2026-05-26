Майкопский гостехуниверситет и Сбербанк подписали соглашение о формировании и управлении эндаумент-фондом

На площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в рамках стратегической сессии Минобрнауки РФ «Развитие целевых капиталов в науке и высшем образовании: Горизонт 2036» состоялось подписание соглашения между Майкопским государственным технологическим университетом и Сбербанком о формировании и управлении эндаумент-фондом МГТУ. Первый взнос в фонд целевого капитала МГТУ сделает Сбербанк. Назначение целевого капитала — это развитие вуза и региона.

Стратегическая сессия объединила представителей федеральных и региональных органов власти, ректоров ведущих российских вузов, руководителей научных организаций, фондов целевого капитала, профессионального сообщества и индустриальных партнеров. В числе участников — ректор Майкопского государственного технологического университета, доктор экономических наук, профессор Саида Куижева и руководитель территориального отделения Сбербанка России Асхад Дышеков.

В рамках пленарного заседания участники обсудили вопросы государственной политики в сфере развития фондов целевого капитала, совершенствования нормативно-правовой базы, повышения инвестиционной устойчивости, формирования кадрового потенциала и интеграции эндаументов в стратегии регионального развития. С докладами выступили представители Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Благотворительного фонда Владимира Потанина, Национальной ассоциации эндаументов, МГИМО, Сколковского института науки и технологий и других ведущих организаций. Одним из ключевых событий стратегической сессии стало подписание соглашений фондов целевого капитала с индустриальными партнерами.

Асхад Дышеков, Управляющий Адыгейским отделением Сбербанка

Асхад Дышеков, Управляющий Адыгейским отделением Сбербанка: «Подписанное сегодня соглашение — важный шаг в системном укреплении долгосрочного сотрудничества между Сбером и Майкопским государственным технологическим университетом. Наша общая цель — укрепить реальную интеграцию науки, образования и экономики, чтобы выпускники и проекты МГТУ напрямую влияли на развитие Адыгеи».