Кубанские бизнесмены вернули более 16,4 млн рублей в рамках новой программы компенсации НДС

Сбер подвел первые итоги масштабной программы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) для малого бизнеса. За первые три месяца 2026 года предприниматели Краснодарского края вернули из бюджета более 16,4 млн рублей, уплаченных ранее в составе комиссии за эквайринг.

Программа, инициированная банком для снижения налоговой нагрузки на малые предприятия с годовым оборотом до 20 млн рублей.

Всего с января по март 2026 года 109 тыс. российских предпринимателей из всех 89 регионов страны подали заявки и получили причитающуюся им премию от Сбера.

Наибольшую активность проявил бизнес Московской области. Краснодарский край вошел в топ-10 регионов по количеству поданных заявок. Также в десятке лидеров Москва, Ростовская область, Республика Башкортостан, Свердловская область, Пермский край и Челябинская область, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

Компенсации уже получили почти 6 тысяч кубанских предпринимателей. Объем компенсаций НДС в виде премий составил 16,4 млн рублей. Программа позволяет адресно поддержать малый бизнес и взять на себя 50% дополнительной фискальной нагрузки»,— отметила Татьяна Чакалова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка.

Напомним, с 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, которые не платят НДС, это напрямую снижает маржинальность — ведь принять налог к вычету они не могут.