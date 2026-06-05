Кубань поднялась на 4-е место в рейтинге инвестиционного климата

Краснодарский край поднялся с седьмой на четвертую позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, итоги которого были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Регион разделил четвертое место с Калужской областью. Лидирующую тройку сформировали Москва и Республика Татарстан, занявшие первую позицию, Нижегородская и Московская области на втором месте, а также Сахалинская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан, разделившие третью строчку. В топ-20 рейтинга также вошла Республика Адыгея, заняв 19-е место.

По данным Агентства стратегических инициатив, Кубань вошла в число регионов с наиболее заметной положительной динамикой по сравнению с прошлым годом наряду с Алтайским краем, Волгоградской и Омской областями, а также Приморьем.

Национальный рейтинг инвестиционного климата формируется с 2014 года и оценивает усилия региональных властей по созданию условий для ведения бизнеса. Проект реализуется Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, а также деловыми объединениями «Деловая Россия» и «Опора России». В 2026 году методология рейтинга была расширена за счет введения дополнительного субиндекса, учитывающего показатели вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

Вячеслав Рыжков