В промышленную инфраструктуру Кубани вложат более 2,2 млрд рублей

Более 2,2 млрд руб. инвестируют в строительство первого технопарка в сфере высоких технологий в Краснодаре и индустриального парка «Афипский» в Северском районе, соглашения о которых подписаны на ПМЭФ-2026. Документы с инвесторами и муниципалитетами подписал вице-губернатор Александр Руппель. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам Александра Руппеля, с 2017 года в регионе по поручению губернатора формируется сеть промышленных парков и технопарков. Он отметил, что перед страной стоит задача к 2030 году создать не менее 100 таких объектов, и Кубань активно участвует в ее выполнении. В реестр Минпромторга уже внесены девять индустриальных и два промышленных технопарка. Власти рассчитывают в ближайшие годы увеличить их число до пятнадцати.

Проект индустриального парка «Афипский» предполагает возведение производственных площадей формата Light Industrial на участках общей площадью 9,1 тыс. кв. м. Для размещения заводов резидентов отведено 7,9 га. Капиталовложения в этот проект превысят 1 млрд руб.

Второй проект — промышленный технопарк, который реализует компания «Территория высоких технологий». Он ориентирован на поддержку IT-организаций для промышленности, а также научно-технических и инновационных предприятий. Среди приоритетных направлений названы разработка ПО, кибербезопасность, искусственный интеллект, технологии виртуальной реальности, стартапы в сфере электроники и робототехники, а также IoT-решения. Компания планирует вложить в строительство технопарка более 1,2 млрд руб.

Как рассказал министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько, резиденты будущего технопарка сосредоточатся на импортозамещении промышленного программного обеспечения и выводе на рынок новых производственных решений. Отдельный акцент сделан на кибербезопасности предприятий — защите заводов и цифровых систем в условиях цифровизации и увеличения числа кибератак.

Алина Зорина