SkyGroup Development вложит в Крым 143 млрд рублей по итогам ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме девелоперская компания SkyGroup Development объявила о заключении соглашений, совокупный объем инвестиций по которым превысил 143 млрд руб. По данным пресс-службы компании, основным партнером выступил Сбербанк, с которым подписано стратегическое соглашение, а также Совет министров Республики Крым — три меморандума о сотрудничестве.

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Планы компании предусматривают строительство по всему полуострову гостиничных, санаторно-курортных и туристических объектов общим номерным фондом более 15 тыс. единиц.

Крупнейшей инициативой стал проект туристско-развлекательного комплекса «Крым Наш Парк» с заявленным объемом инвестиций свыше 120 млрд руб. В SkyGroup Development называют его одной из самых масштабных туристических строек в современной России.

Отдельным направлением обозначено создание центра малой авиации и воздушных видов спорта «Просторы Клементьева». «Проект призван раскрыть потенциал легендарной территории, исторически связанной с развитием отечественной авиации, и сформировать современный центр авиационного туризма, спорта и профильной инфраструктуры федерального уровня»,— отметили в компании.

Александра Лактионова