Краснодарский край перейдет на двухпоточную систему обращения с отходами в сентябре

Краснодарский край перейдет на двухпоточную систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

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Согласно постановлению губернатора, система предполагает разделение отходов на два потока с использованием отдельных контейнеров. Коммунальные отходы будут складироваться в серые контейнеры, вторичные ресурсы, пригодные для переработки,— в синие.

В министерстве уточнили, что на первом этапе допускается использование контейнеров с соответствующей маркировкой. Переход на стандартизированные емкости утвержденных цветов планируется завершить до 2030 года.

Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов отметил, что внедрение новой системы должно упростить раздельный сбор для населения и повысить вовлеченность граждан в сортировку отходов. По его словам, это позволит увеличить объемы переработки, снизить нагрузку на полигоны и сформировать более устойчивую систему обращения с ТКО в регионе.

В ведомстве считают, что переход на двухпоточную модель станет одним из ключевых этапов развития отрасли обращения с отходами в Краснодарском крае.

Вячеслав Рыжков