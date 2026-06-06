Краснодар заключил на ПМЭФ соглашений на 61 млрд рублей

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стал для Краснодара рекордным, инвестпортфель города пополнился 11 соглашениями и протоколами о намерениях на общую сумму свыше 61 млрд руб. Об этом сообщил мэр кубанской столицы Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Для горожан это означает расширение возможностей профессионального роста и повышение качества жизни. Когда все проекты реализуются, в столице Кубани будут открыты более 3000 новых рабочих мест – колоссальный вклад в рынок труда. Пять проектов – это будущие производства, в том числе в сферах строительства, пищепрома, высоких технологий и фармацевтики. Ещё 3 проекта реализуются в логистической отрасли, 2 – в общественно-деловой и один – в туризме. Некоторые соглашения направлены на импортозамещение, этот тренд на независимость от зарубежной продукции продолжает набирать обороты», – написал мэр в своем Telegram-канале.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, что в число планируемых проектов входит строительство гостиницы на 150 номеров в Западном округе Краснодара к 2030 году. Объем вложений в проект составит 700 млн руб. Также в Краснодаре должен появиться новый логистический центр. Компания «Южная высота» вложит в строительство объекта 189 млн руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Фирма «Структура» наладит в кубанской столице производство элемент-фасадов: инвестиции в проект превысят 2 млрд руб. А группа компаний «Инсити» построит в Краснодаре торговый центр и два логистических комплекса на сумму более 9 млрд руб.

Михаил Волкодав