В результате атаки БПЛА на грузовые суда в Азовском море погибли 5 азербайджанских моряков

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на грузовые суда в акватории Азовского моря погибли пять граждан Азербайджана, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 5 июня в районе Таганрогского залива. Под удар попали суда «Натра» и «Зиркон», на борту которых находились 25 граждан Азербайджана. При этом уточняется, что сами суда не принадлежали Азербайджану. О произошедшем была проинформирована российская сторона.

Пострадавшие моряки доставлены в больницу Ейска. Представители посольства Азербайджана в России направились к месту происшествия для уточнения обстоятельств.

По данным азербайджанского издания Minval Politika, суда следовали из Турции в Ростов-на-Дону. Отмечается, что моряки находились на борту на добровольной основе и не представляли государственные структуры.

Минобороны России ранее сообщило об уничтожении беспилотников, в том числе над акваторией Азовского моря. Всего в период с 20:00 4 июня до 7:00 5 июня было сбито 123 беспилотных летательных аппарата.

Вячеслав Рыжков