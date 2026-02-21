Главные новости за 16 – 20 февраля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Саратовская область

Александр Милованов стал главой нового министерства в Саратовской области.

Логистическая компания «Тэнкард» из Саратова нарастила оборот до 2,8 млрд руб.

В Саратове молочный комбинат оштрафован за растительный жир в «Доброй Буренке».

Суд обязал администрацию принять на баланс затопленное бомбоубежище в Энгельсе.

Росгосцирк хочет капитально отремонтировать гостиницу для артистов в Саратове.

Почти 1 млрд руб. перенаправили на досрочное строительство двух школ в Саратове.

«Газпром» взыскал 30 млн руб. с «Т Плюс» за поставку газа на балаковскую ТЭЦ 4.

В Саратовской области хотят повысить контроль использованием бюджетных средств.

В Саратовской области за прошлый год на судей поступило более 500 жалоб.

Соль могут исключить из списка опасных производственных объектов. С такой инициативой выступили федеральные власти, но в Саратовской областной думе ее не поддержали.

На ремонт Театра оперетты в Энгельсе потратят 625 млн руб.

В Саратовской области общественный транспорт начнет работать без свидетельств.

В Саратове готовятся к сокращению федеральных средств на восстановление лесов.

В Саратовской области без торгов начнут отдавать земли под турбазы.

Экс-директор Саратовского радиоприборного завода отправлен в колонию на три года. Он был одним из фигурантов дела о хищении 600 млн руб. при модернизации вооружений Северного флота.

Волгоградская область

Суд отправил в колонию организаторов подпольных казино в Волгограде, Саратове и Самаре. Азартные игры проводились под видом спортивных настольных, а покровительствовал преступной деятельности экс-сотрудник волгоградского ОЭБ и ПК УМВД России.

В Волгоградской области задержали участников террористической ячейки из Забайкалья.

ЦИАН второй раз за два месяца повышает тарифы за продвижение в Волгограде.

В Волгограде планируют капитальный ремонт дома артистов цирка.

Генпрокуратура через суд в Волгограде требует изъять активы нижегородского судьи.

Пензенская область

Пензенские депутаты рассмотрят новые правила замены лифтов в многоэтажках.

20 февраля в Пензенской области объявили ракетную опасность.

Депутат Алексей Иванов рекомендовал избирателям самим чистить Пензу от снега.

Астраханская область

СКР проверит астраханского экс-министра ЖКХ Николая Ярового на причастность к двум убийствам. По этому делу уже допрошена его бывшая заместитель Марианна Ступина, которая 13 лет скрывалась, инсценировав свою смерть. Силовики подчеркнули, что к убийствам она непричастна.

Астраханский минпром отчитался о новых инвесторах на фоне потери 19 млрд руб.

Юрист из Астрахани подал в суд на провайдера из-за ограничения работы YouTube.

РЖД выделила 82 млн руб. на проект ремонта Старого моста через Волгу в Астрахани.

«Астраханский рисовод» впервые с момента основания завершил год с убытками. Они составили 77 млн руб.

Кассационный суд признал законной эвтаназию собак в Астраханской области.

«Стройресурс» обязали завершить реконструкцию КРК «Октябрь» до конца года.

В Астрахани решили капитального отремонтировать общежитие для артистов цирка.

В Астраханской области к 2028 году планируют запустить Болхунскую СЭС.

Грузооборот астраханского морского порта в январе 2026 года упал почти на 40%.

Нина Шевченко