Александр Милованов стал главой нового министерства в Саратовской области

В правительстве Саратовской области сформировали министерство внутренней региональной и муниципальной политики. С 17 февраля в должность министра заступит Александр Милованов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Милованов возглавил новое министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области

Фото: saratov.er.ru Александр Милованов возглавил новое министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области

Фото: saratov.er.ru

Новое ведомство создали путем реорганизации министерства внутренней политики и общественных отношений и министерства по делам территориальных образований. Постановление о ликвидации двух ведомств подписал в конце ноября глава региона Роман Бусаргин.

Господин Милованов ранее был и. о. министра по делам территориальных образований.

Александр Милованов родился в 1985 году в Саратове. Трудовую деятельность начал в 2006 году в учебном центре ДПО ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова», пройдя путь до назначения в 2014 году проректором университета по экономическому развитию и организационной работе. Член партии «Единая Россия» с 2011 года.

Марина Окорокова