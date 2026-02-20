В Астрахани экс-замминистра ЖКХ инсценировала свою смерть и скрывалась 13 лет

СКР проверяет экс-министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в связи с двойным убийством, совершенным в 2010 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ходе расследования этого дела установлено, что первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина, осужденная в 2012 году за присвоение денег в особо крупном размере и легализацию доходов, смогла на 13 лет уклоняться от отбывания наказания.

По версии следствия, после вынесения приговора бывшая чиновница покинула регион и скрывалась в Татарстане. Позже, отслеживая в интернете новости о пропавших без вести, она обнаружила сообщение об обнаружении в Новосибирской области тела местной жительницы, внешне схожей с ней. Реализуя план, осужденная отправила в Новосибирск своего супруга, который опознал погибшую как свою жену, введя таким образом правоохранительные органы в заблуждение.

После инсценировки смерти Ступина вернулась в Астраханскую область, где вела скрытный образ жизни около 13 лет. В ведомстве подчеркнули, что экс-чиновница не имеет отношения к расследуемому убийству двух местных жителей (один из которых, по данным следствия, обналичивал похищенные чиновниками средства). Следственные действия с ней проводились исключительно в связи с ее прежними знакомствами с одним из потерпевших.

В настоящее время Марианна Ступина этапирована в исправительную колонию для отбывания наказания. СКР решает вопрос о правовой оценке действий, связанных с инсценировкой смерти.

Кроме того, в рамках того же уголовного дела проверяется причастность к убийству 2010 года бывшего министра ЖКХ Астраханской области.

Нина Шевченко