Генпрокуратура через суд в Волгограде требует изъять активы нижегородского судьи

Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрит гражданский иск Генпрокуратуры к главе Совета судей Нижегородской области, председателю по гражданским делам Нижегородского облсуда Вячеславу Сапеге и его родственникам. Ведомство намерено изъять активы судьи. Соответствующая информация появилась на сайте суда 13 февраля. Предварительное слушание назначено на 2 марта.

Помимо самого судьи, который накануне поступления дела в суд ушел в отставку, ответчиками выступают его экс-супруга, руководитель регионального управления Росреестра по Волгоградской области Наталья Сапега, Светлана Сапега, тесть и теща Анатолий и Лариса Щербинины.

Вячеслав Сапега с 1997-го по 2006 год работал в прокуратуре Краснодарского края и Саратовской области. До 2008 года был референтом в департаменте управления, организации и контроля Минюста РФ. После этого он вернулся в судебную систему: в 2008-2011 годах занимал должность помощника заместителя гендиректора Судебного департамента при Верховном Суде РФ и замначальника отдела департамента, обеспечивающего функционирование судебной системы. В октябре 2012 года господин Сапега был назначен судьей Нижегородского районного суда, а через год там же стал зампредом на шестилетний срок. С 2014 по 2018 годы он продолжал работать в том же суде, но уже в качестве председателя. Затем по указу президента он перешел на пост зампреда Нижегородского областного суда.

По данным «Ъ», тогда еще будущий судья в 2004 году оформил на бывшую жену Наталью Сапегу участок на полях колхоза «Красное знамя» в Краснодарском крае. Через десять лет, в 2014 году, уже будучи судьей и председателем райсуда, Вячеслав Сапега купил в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру (110 кв. м) за 7,5 млн руб. Право собственности он зарегистрировал на тещу Ларису Щербинину.

В 2020 году, занимая пост председателя коллегии по гражданским делам Нижегородского облсуда, господин Сапега купил квартиру (более 100 кв. м) и машино-место в Москве на ул. Новоалексеевской,16к5. Сумма сделки составила 30 млн руб. Для сокрытия расходов актив был записан на тестя Анатолия Щербинина. Всего с 2008-го по 2025 год на родителей супруги было оформлено не менее шести объектов недвижимости. Также на тестя и тещу ставились автомобили BMW X5, причем теща, как установили в прокуратуре, не имеет водительских прав. Все эти сделки, по мнению надзора, были совершены на доходы, несовместимые с зарплатой судьи и госслужащего.

Ранее аналогичный иск Генпрокуратура подала в Волжский городской суд Волгоградской области тоже к нижегородскому судье и саратовскому экс-прокурору Виктору Фомину. По данным ведомства, он записал на свою мать более 50 объектов недвижимости. Дела об изъятии активов судей начались после того, как ВККС отклонила их кандидатуры на повышение.

Нина Шевченко