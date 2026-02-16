Генпрокуратура через суд в Волгограде требует изъять активы нижегородского судьи
Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрит гражданский иск Генпрокуратуры к главе Совета судей Нижегородской области, председателю по гражданским делам Нижегородского облсуда Вячеславу Сапеге и его родственникам. Ведомство намерено изъять активы судьи. Соответствующая информация появилась на сайте суда 13 февраля. Предварительное слушание назначено на 2 марта.
Фото: Нижегородский областной суд
Помимо самого судьи, который накануне поступления дела в суд ушел в отставку, ответчиками выступают его экс-супруга, руководитель регионального управления Росреестра по Волгоградской области Наталья Сапега, Светлана Сапега, тесть и теща Анатолий и Лариса Щербинины.
Вячеслав Сапега с 1997-го по 2006 год работал в прокуратуре Краснодарского края и Саратовской области. До 2008 года был референтом в департаменте управления, организации и контроля Минюста РФ. После этого он вернулся в судебную систему: в 2008-2011 годах занимал должность помощника заместителя гендиректора Судебного департамента при Верховном Суде РФ и замначальника отдела департамента, обеспечивающего функционирование судебной системы. В октябре 2012 года господин Сапега был назначен судьей Нижегородского районного суда, а через год там же стал зампредом на шестилетний срок. С 2014 по 2018 годы он продолжал работать в том же суде, но уже в качестве председателя. Затем по указу президента он перешел на пост зампреда Нижегородского областного суда.
По данным «Ъ», тогда еще будущий судья в 2004 году оформил на бывшую жену Наталью Сапегу участок на полях колхоза «Красное знамя» в Краснодарском крае. Через десять лет, в 2014 году, уже будучи судьей и председателем райсуда, Вячеслав Сапега купил в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру (110 кв. м) за 7,5 млн руб. Право собственности он зарегистрировал на тещу Ларису Щербинину.
В 2020 году, занимая пост председателя коллегии по гражданским делам Нижегородского облсуда, господин Сапега купил квартиру (более 100 кв. м) и машино-место в Москве на ул. Новоалексеевской,16к5. Сумма сделки составила 30 млн руб. Для сокрытия расходов актив был записан на тестя Анатолия Щербинина. Всего с 2008-го по 2025 год на родителей супруги было оформлено не менее шести объектов недвижимости. Также на тестя и тещу ставились автомобили BMW X5, причем теща, как установили в прокуратуре, не имеет водительских прав. Все эти сделки, по мнению надзора, были совершены на доходы, несовместимые с зарплатой судьи и госслужащего.
Ранее аналогичный иск Генпрокуратура подала в Волжский городской суд Волгоградской области тоже к нижегородскому судье и саратовскому экс-прокурору Виктору Фомину. По данным ведомства, он записал на свою мать более 50 объектов недвижимости. Дела об изъятии активов судей начались после того, как ВККС отклонила их кандидатуры на повышение.