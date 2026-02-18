В Саратовской области хотят повысить контроль использованием бюджетных средств

В Саратовской области хотят усилить финансовый контроль на местах. Местным чиновникам планируют дать больше полномочий, чтобы они могли следить за тем, как тратятся бюджетные средства. Речь идет о поправках в региональное законодательство, которые касаются казначейского сопровождения.

Главное нововведение — расширение списка должностных лиц, которые смогут составлять протоколы об административных нарушениях. Речь идет о двух статьях КоАП: за несоблюдение правил ведения раздельного учета (15.37) и за нарушение сроков утверждения документов по финансовым операциям (15.49).

Этот законопроект уже обсудили в комитете по госстроительству и местному самоуправлению. Как пояснил председатель комитета Сергей Овсянников, пока такой практики в регионе не было, поэтому прогнозировать последствия сложно. Однако в областной прокуратуре документ одобрили.

Сам законопроект направлен на то, чтобы привести местные нормы в соответствие с федеральными. Если его примут на ближайшем заседании облдумы, у чиновников появится инструмент для более быстрого реагирования на нарушения, которые находят во время проверок. Ожидается, что это сделает контроль за бюджетными деньгами более прозрачным и эффективным.