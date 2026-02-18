В Астрахани решили капитального отремонтировать общежитие для артистов цирка

Проектная документация по капитальному ремонту общежития для артистов Астраханского государственного цирка находится на финальной стадии передачи в госэкспертизу. Об этом сообщили в Росгосцирке.

Обновление запланировано в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Компания уточнила, что уже заложены средства на капремонт общежитий, гостиниц и жилого фонда для артистов цирка в ряде регионов. «Всего не менее 12 общежитий Росгосцирка будут отремонтированы до 2030 года», — сообщили в пресс-службе.

Дом артистов цирка «Арена» в Астрахани находится на ул. Победы, 54 корпус 1. Сам цирк, который расположен на ул. Каховского, 1А, находится в семи минутах ходьбы от общежития.

Нина Шевченко