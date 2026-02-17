Экс-директор Саратовского радиоприборного завода отправлен в колонию на три года

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывших высокопоставленных чинов ВМФ и руководителей оборонных заводов к срокам до восьми лет за хищение 600 млн руб. при модернизации вооружений Северного флота. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ 16 февраля.

За особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) осуждены семь фигурантов. Наибольший срок — восемь лет колонии — получил директор завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев (с учетом прежней судимости за сокрытие средств от налогов). Бывший начальник службы ВМФ Вадим Мовчан приговорен к пяти с половиной годам. Экс-глава Главкомата ВМФ Василий Витченко, экс-директор Саратовского радиоприборного завода Евгений Мурашев и консультант «Рособоронэкспорта» Андрей Клокоцкий получили по три года. Гендиректор компании «Союз-М» Замир Ахмедов — четыре года.

Отставной контр-адмирал Николай Коваленко, которого следствие считало организатором схемы, приговорен к четрыем с половиной годам, но освобожден от наказания по болезни. Остальных взяли под стражу в зале суда. Все фигуранты лишены званий и оштрафованы на сумму от 500 тыс. до 800 тыс. руб. Они признали вину частично, сообщил «Ъ».

По версии следствия, в 2013–2017 годах фигуранты похитили средства Минобороны, завышая стоимость работ по модернизации вооружения кораблей Северного флота (закупка навигационного оборудования и ремонт зенитных комплексов). Ущерб оценивался в 692,7 млн руб., позже сумму сократили до 600 млн.

Клокоцкий, явившийся с повинной, позже был отправлен в СИЗО за попытку уехать за границу и согласование тактики защиты с другими обвиняемыми. Иск Минобороны к осужденным суд отклонил, рекомендовав решать вопрос в гражданском порядке.

Нина Шевченко