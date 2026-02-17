В Саратове готовятся к сокращению федеральных средств на восстановление лесов

В законодательство Саратовской области планируют внести изменения, чтобы на охрану и воспроизводство лесов можно было тратить не только федеральные, но и региональные средства. Соответствующий законопроект рассматривался в облдуме на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Фото: Саратовская областная дума, Коммерсантъ Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин сообщил, что федеральным законом субъектам Российской Федерации переданы полномочия в области лесных отношений. Реализуют их за счет средств федерального бюджета. Федеральное агентство лесного хозяйства выдает субвенции в пределах лимитов, которые предусмотрены агентству на соответствующий финансовый год. Федеральный закон № 414 «Об общих принципах организации публичной власти субъектов Российской Федерации» определяет: органы государственной власти субъекта РФ имеют право дополнительно использовать собственные финансовые средства для осуществления переданных полномочий.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, в Саратовской области подготовили законопроект. Он предусматривает порядок использования материальных ресурсов и средств областного бюджета на реализацию полномочий в области лесных отношений. Данные расходы устанавливает региональный закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Господин Доронин считает, что направление дополнительных средств областного бюджета позволит более эффективно и полно реализовать лесные полномочия, в первую очередь по воспроизводству и охране лесов, улучшить экологическое благополучие населения.

Законопроект депутаты поддержали и вынесли на рассмотрение на ближайшее заседание облдумы.

Татьяна Смирнова