В Волгограде планируют капитальный ремонт дома артистов цирка

Проект капитального ремонта общежития Волгоградского государственного цирка получил одобрение госэкспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка. По данным сайта цирка, речь идет об общежитии гостиничного типа «Актер» на ул. Краснознаменской, 15а.

В компании уточнили, что обновление здания пройдет в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», являющегося частью национального проекта «Семья».

Планируется, что в ходе работ будет комплексно обновят здание. В том числе там модернизируют инженерные системы и сети.

Жилые комнаты и места общего пользования приведут в соответствие с современными стандартами комфорта и безопасности. Основная цель проекта — создание качественных условий для временного проживания артистов цирка.

Нина Шевченко