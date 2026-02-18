Почти млрд рублей перенаправили на досрочное строительство двух школ в Саратове

В Саратове две новых школы в Ленинском и Кировском районах сдадут раньше срока. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин заявил о переносе бюджетных ассигнований в размере 962,5 млн руб. на их строительство с 2027 на 2026 год. Об этом сообщает Telegram-канал «Володин. Саратов».

Комиссия Федерального Собрания РФ по распределению бюджета решила выделить раньше деньги на опережающий ввод двух школ в Саратове. Одно учебное заведение на 1500 мест появится в микрорайоне N 8 жилого района «Солнечный-2», другое, на 1100 мест, — на «Территории детства».

Решение о сдаче этих школ в текущем году было принято ранее, чтобы ликвидировать дефицит ученических мест и перевести школьников на учебу в одну смену.

Марина Окорокова